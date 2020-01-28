Icy Ropes, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir beceri oyunudur.

Kendine has kontrol sistemi ve zorlu parkurlarıyla ön plana çıkan keyifli bir oyun olarak nitelendirebileceğim Icy Ropes oyununda eğlence dur durak bilmiyor. Retro tarz görsel ve ses efektleriyle de lezzetli bir görüntü sunan oyundan keyif alabileceğinizi söyleyebilirim., Uçurumdan uçuruma zıplama gibi en çılgın hareketi yaparak ilerlememizi isteyen oyunda tek halatımız olduğundan işimiz oldukça zor. Halatı atacağımız noktayı iyi ayarlamadığımız vakit bize bağlı arkadaşımız ölümle burun buruna gelmekle kalmıyor; bizi de bulunduğu noktaya çekiyor.

Icy Ropes Özellikleri:

Oynanabilir 100’den fazla karakter

Süper zor oynanış

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