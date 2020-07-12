Dünyadaki sel o kadar büyüktü ve sel suları nehirler ve dereler arasındaki kasabalar ve ülkeler arasını tamamen doldurmuştu. Artık dünyayı kurtarmak için ne ​​yapabiliriz? Gemiyi yaratmak, denizde sürüklenmek, diğer hayatta kalanları kurtarmak, şehirleri yeniden inşa etmek ve bilinmeyen medeniyetleri keşfetmek! Kulağa ilginç geliyor değil mi?

Idle Arks'taki en değerli para birimi olan çeşitli çöplerin işlenmesi ve saf enerji üretimi için tesisler inşa edin. Topladığınız ekinler sayesinde yeni kara parçaları oluşturun ve denizin ortasındaki bölümünüzü büyütün.Her birinin kendi yeteneğine sahip olduğu ve diğer birimlerle birleşebileceği birimleri keşfedin. Her kartı toplamak isteyeceksiniz.

Kasaba şehriniz bir köy olarak başlayacak ancak daha fazla bina yerleştirerek ve yeni adaların kilidini açarak şehirleriniz büyüyecek. Komşularınızın kasabalarını ve şehirlerini ziyaret edin veya onlar şehrinizi ziyaret etsin.