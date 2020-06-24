Zengin bir silah satıcısı olarak nam salacağımız Idle Arms Dealer Tycoon’da bizleri renkli bir dünya bekliyor olacak.

Simülasyon oyunu olarak piyasaya sunulan Idle Arms Dealer Tycoon’da oyuncular kendi silah işletmelerini kuracak ve bu alan da adeta bir imparatorluk kurmak için mücadele edecekler.

BattleCry tarafından geliştirilen yapımda oyuncular bir silah mağazası kurarak işe başlayacaklar. Mağazaya müşteri çekebilmek için çeşitli kampanya ve etkinlikler yapacak olan oyuncular kısa sürede zengin olmanın da yollarını arayacaklar.

Birbirinden farklı dükkanlar inşa ederek daha fazla müşteri de çekebilecek olan oyuncular birbirinden farklı görevleri de başarmak için mücadele edecekler.

Milyonlarca farklı silahın da yer aldığı oyun içerisinde gizemli bir gelecek oyuncuları bekleyen en önemli sürpriz olacak.