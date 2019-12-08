Idle Construction 3D

İşinizi geliştirmek ve dönüm noktası binaları toplamak için boş zaman yönetimi, para kazanma ve bir imparatorluk yaratma kralı oyununa hoş geldiniz!

Şehir kurma kralı boşta olduğu için ofis, ev, okul inşa edebilirsiniz; çalışanları ve çalışma hızlarını yükselterek bölgenizi genişletebilirsiniz. Boşta çalışan iş adamı işinde, kendi inşaat şirketinizi kurma zamanı geldi. Bir dönüm noktası inşaat kralı olun ve kasabada sizin için maksimum kar sağlayan yeni bir bina inşa etmek için envanterinizi genişletin.

Zorlu inşaat işlerini alarak evinizi büyütün, para kazanın, imparatorluğunuzu büyütün ve iş dünyasındaki boşta bir yapı haline gelin. Kasabanızın inşaat firmasını yöneterek çalışan bir kral olun. Bir imparatorluk kurun ve mümkün olduğu kadar fazla para kazanın.