Yer altında bir restoran zinciri kurarak yüksek miktarda para kazanabileceğiniz ve restoranlarınızın sayısını sürekli arttırabileceğiniz Idle Death Tycoon, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan sıra dışı bir strateji oyunudur.

Renkli grafikleri ve ruhlardan oluşan ilginç karakterleri ile oyun tutkunlarına eşsi bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, gıda işiyle uğraşarak ticarete atılmak ve sadece ekranda yer alan para butonlarına dokunarak kar yapmaktır. Yer altı dünyasında kuracağınız restoranlara işçiler alabilir ve farklı yemekler üreterek müşterilerinizin sayısını arttırabilirsiniz. Kurduğunuz işletmelerin karını toplayarak para basabilir ve oldukça zengin bir işletmeci olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken restoranlarınızda biriken paraya dokunarak tüm kazancı cebe indirmektir.

Oyunda onlarca farklı restoran ve birbirinden ilginç görünümlere sahip ruh ve hayalet işçi karakterleri bulunmaktadır. Zinciri kurarak para basabilir ve sürekli yeni restoran açarak kazancınızı arttırabilirsiniz.

Mobil platformda strateji oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren Idle Death Tycoon, binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.