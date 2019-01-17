Mobil platformda strateji oyunu olarak karşımıza çıkan Idle Medieval Tycoon ile orta çağ dünyasına adım atacağız.

GGDS tarafından geliştirilen ve Google Play’de oyunculara ücretsiz olarak sunulan Idle Medieval Tycoon ile bir orta çağ kasabası inşa edecek ve bu kasabayı bir krallığa dönüştüreceğiz. Kendi imparatorluğumuzu kurmaya çalışacağımız yapımda oyuncular yaptıkları görevler ile para kazanacak ve bu paralar ile imparatorluklarını geliştirerek büyütmeye çalışacaklar.

Çevrede bulunan diğer köyleri yağmalayacağımız yapımda oyuncular yeni yerler de fethedebilecekler. Orta dereceli grafikler ve orta dereceli içerikler ile oyunculara sunulan yapımda stratejik kararlar da alabilecek ve bu kararları uygulayabileceğiz. 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım, görsel efektler bakımından da oldukça tatmin edici duruyor.

İyi oyunlar dileriz.