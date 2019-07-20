Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan Idle Pocket Crafter Android platformunda oynaması ücretsiz olarak yer alıyor.

Piksel grafiklerin yer aldığı yapımda hem eğlenceli hem de aksiyon dolu anlar yaşayacağız. Oyun içerisinde madencilik, odunculuk, avcılık yapacak ve hayatımızı devam ettirmeye çalışacağız. Onlarca farklı görevin yer aldığı yapımda oyuncular gece gündüz döngüsü ile de karşılaşacaklar.

Oldukça zengin bir içerik yapısına sahip olan mobil simülasyon oyununda kullandığımız techizatları geliştirebilecek ve yenilerini de alarak kullanabileceğiz. Oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan yapım, Iron Horse Games LLC imzası ile Android oyuncularına sunuldu.

Birbirinden farklı çok sayıda techizatın yer aldığı yapımda oyuncular seviye atladıkça daha gelişmiş araç ve gereçler kullanabilecekler.

Idle Pocket Crafter 50.000’den fazla oyuncuya sahip.