Deniz haşin bir efsanedir, onun efendisi olun ve Idle Port Tycoon'da dünyayı kurtarın. Kaptan! Dünyanın kaderi bu gemi limanı kurma oyununda sizin elinizde.

Ufukta belirmiş bir uzaylı saldırısıyla ve dünya düşmek üzereyken; eğlence, oyunlar ve deniz şarkıları için zaman yoktur. Geçmişe seyahat etmek ve savunmaları inşa etmek size ve ekibinize bağlıdır.

Tek yapmanız gereken, dokunma becerinizi kullanmak ve inşa etmek. Konteyner eklemek, yüklemek, bu yükleri taşımak, yükseltmek ve kazanmak için ekrana dokunun.

Dünyanın kaderi dengede asılı duruyor. Idle Port Tycoon'da dokunma kralı olmaya hazır mısınız? Görevlerini engellemek için zamanında başarılı bir gemi trafiği kralı olabilir misiniz?