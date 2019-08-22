Idle Roller Coaster, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir strateji oyunudur. Kendi lunaparkınızı işletip para kazanabileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş vakitlerinizi değerlendirmek için oynayabileceğiniz uzun süreli bir oyun arayışınız varsa oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi olarak dikkatimizi çeken Idle Roller Coaster, eğlenceli temasıyla karşımıza çıkıyor. Renkli bir atmosfere sahip olan oyunda büyük bir roller coaster işletmesini devralıyorsunuz. Büyük bir işletme sahibi olmak için sürekli olarak kendinizi geliştirmeniz gereken oyunda giderek daha fazla para kazanıyor ve milyoner oluyorsunuz. Stratejik hamleler yapmanız gereken oyunda en iyi olmak için mücadele veriyorsunuz. Yeni turistleri işletmenize çekerek daha fazla para kazanmak için çalışmalısınız. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda yeteneklerinizi de sergiliyorsunuz. Bu tarz işletme oyunları oynamayı seviyorsanız denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim.

Idle Roller Coaster oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.