Rengarenk topları engellerden kurtararak maksimum miktarda topu depolayıp seviye atlayabileceğiniz Idle Zen, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Düz renklerden oluşan sade grafikler ve keyif verici ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, yukarıdan sürekli olarak üretilen ve farklı renklerdeki topları engellerden atlatarak aşağı geçirmek ve puan toplamaktır. Sürekli olarak hareket eden uzun çubuğa çarptırmadan topların aşağı inmesine yardımcı olmalı ve olabildiğince fazla puan toplamalısınız. Noktalardan oluşan üretim platformunda parmağınızla toplara dokunarak yönlerini değiştirebilir ve engellerden kurtarabilirsiniz. Stres giderici özelliği ve eğlenceli bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor onlarca farklı bölüm ve her bölümde çeşitli engellerle donatılmış farklı parkurlar bulunmaktadır. Mavi, sarı, turuncu renklerde üretilen toplara dokunarak depolayabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Idle Zen, geniş oyuncu kitlesine sahip kaliteli bir oyundur.