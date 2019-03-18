Image to PDF Converter uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdaki görüntüleri PDF dosyasına kolayca dönüştürebilirsiniz.

Akıllı telefonlarınızda verimlilik sunan Image to PDF Converter uygulaması, görüntü dosyalarını birleştirerek PDF formatına dönüştürme nize olanak tanıyor. Fotoğraf albümünüzde bulunan fotoğraflardan seçim yaptıktan sonra hızlı ve kolay bir şekilde PDF’e dönüştürebileceğiniz Image to PDF Converter uygulamasında, PDF dosyasının özelliklerini de ayarlayabiliyorsunuz.

PDF dosyalarına gri tonlama ekleme ayarını kullanabileceğiniz Image to PDF Converter uygulamasında ayrıca, PDF dosyalarını meraklı kişilerden koruyabilmeniz için parola koruması da ekleyebiliyorsunuz. Fotoğraf dosyaları için düşük, orta ve yüksek görüntü sıkıştırma seçeneklerini de kullanabileceğiniz Image to PDF Converter uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri