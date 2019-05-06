İmsakiye 2019, Ramazan İmsakiyesi 2019 İftar ve Sahur vakitlerini takip etmek için en iyi uygulamalardan biri. İl il İftar ve Sahur saatlerinin Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre gösterildiği dini mobil uygulamada not ekleme (şirket iftar yemeği gibi), sesli İftar duası, telefonu sallayarak Ramazan davulu çalma, tebrik kartları gibi güzel özellikler de bulunuyor.

Ezan Vakti Pro’nun geliştiricileri tarafından hazırlanan İmsakiye 2019, hem oruç tutan hem de beş vakit namaz kılanların kullanabileceği bir uygulama. Giriş ekranında imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezan vakitlerinin yanı sıra İftara kalan süre ve alınan not gösteriliyor. Notlar sayfasından dilediğiniz gün için hatırlatma ekleyebiliyorsunuz. İmsakiye sayfasına girdiğinizde aylık olarak namaz vakitlerinin yanında Ramazan’ın kaçıncı gününde olduğunuzu görebiliyorsunuz. İftar ve Sahur vakitlerini almak istediğiniz ili değiştirmek, sahura uyandırma, İftar vaktinde bildirim ve sesli İftar duası gibi bildirim ayarlarını yapmak için Ayarlar’a gitmeniz gerekiyor. Unutmadan, telefonunuzu sallayarak Ramazan davuluyla sevdiklerinizi sahura kaldırabilirsiniz.