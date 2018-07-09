Incidence, Türk yapımı popüler bulmaca oyunları arasında. Bilardoyu seven her yaştan kişinin keyif alarak oynayacağı, görselleriyle de etkileyen harika bir yapım. Sürükle - çek - bırak kontrol sistemiyle telefonda da tablette de rahat oynanış sunan Türk yapımı bulmaca oyunu, kolaydan zora doğru ilerleyen 100’den fazla bölüm içeriyor.

Düşünmeye iten mobil bulmaca oyunlarını sevenlere tavsiye edeceğim Incidence, bilardoya benzer oynanış sunuyor. Tek bir topu deliğe sokmak için kafa patlatıyorsunuz. Topu labirent şeklindeki platformun köşelerine çarptırarak, maksimum dört atışta deliğe sokmanız gerekiyor. İlk bölümler oyuna ısındırma amaçlı tasarlandığından bitirmek saniye sürmüyor. Ancak oyunun ortalarına geldiğinizde gerçek zorluk düzeyiyle tanışıyorsunuz. Birkaç vuruşta yıkabileceğiniz duvarlardan kesicilere birçok engelle karşılaşmanın yanı sıra ışınlanma gibi yeni hareketler kazanmaya başlıyorsunuz.