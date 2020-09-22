InShot, Google Play’de 100 milyon indirmeyi geçen ücretsiz video düzenleyici ve fotoğraf düzenleme uygulaması. Android telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları, kaydettiğiniz videoları sosyal ağlarda paylaşmadan önce düzenlemeyi seviyorsanız InShot’ı denemelisiniz. Android için ücretsiz video düzenleme ve fotoğraf düzenleme programları arasında en iyilerden biri.

InShot’ı video kesme, video birleştirme, videoya müzik ekleme, video kırpma, arka planı bulanıklaştırma, geçiş efektleri ekleme, filtre uygulama ve daha fazlası için kullanabilirsiniz. En iyi film yapma uygulaması ve HD pro video düzenleyicisi, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, WhatsApp ve diğer uygulamalar için kolayca müzikli videolar oluşturmanıza, videolarınızı düzenlemenize yardımcı olur.

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