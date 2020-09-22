InShot İndir Android: Google Play'de popüler ve ücretsiz video düzenleyici, video yapma programı
InShot, Google Play’de 100 milyon indirmeyi geçen ücretsiz video düzenleyici ve fotoğraf düzenleme uygulaması. Android telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları, kaydettiğiniz videoları sosyal ağlarda paylaşmadan önce düzenlemeyi seviyorsanız InShot’ı denemelisiniz. Android için ücretsiz video düzenleme ve fotoğraf düzenleme programları arasında en iyilerden biri.
InShot’ı video kesme, video birleştirme, videoya müzik ekleme, video kırpma, arka planı bulanıklaştırma, geçiş efektleri ekleme, filtre uygulama ve daha fazlası için kullanabilirsiniz. En iyi film yapma uygulaması ve HD pro video düzenleyicisi, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, WhatsApp ve diğer uygulamalar için kolayca müzikli videolar oluşturmanıza, videolarınızı düzenlemenize yardımcı olur.
InShot İndir Android
- Tam özellikli video düzenleyici: Videoyu kırpın, kesin, birleştirin, en boy oranını değiştirin, döndürün/çevirin ve HD kalitede dışa aktarın.
- Müzik, ses efektleri ve kaydedici: Videonuza kütüphaneden bir müzik ekleyin veya kendi müziğinizi kullanın. Videolardan müziği çıkarın. Müzik sesini ayarlayın, giriş/çıkış süresini belirleyin. Videoya kendi sesinizi bile ekleyebilirsiniz!
- Video geçiş efektleri: Sinematik hale getirmek için geçiş efektleri ekleyin. 55’in üzerinde geçiş vardır.
- Video filtreleri ve video efektleri: Filmlerde kullanılan filtre ve efektleri uygulayın. Video parlaklığı, kontrastı, doygunluğu vs. ayarlayın.
- Yazı ve çıkartmalar: Videoya yazı ekleyin, farklı yazı tiplerini deneyin. Animasyonlu çıkartmalar ve emojiler ekleyin, efektlerle düzenleyin.
- Video hız kontrolü: Video filtreleri ve efektleriyle birlikte video hızını ayarlayın.
- Video dönüştürücü ve fotoğraf slayt gösterisi yapma: Videoyu kolayca mp4 formatında dönüştürün. Slatylar oluşturun, müzikler ekleyin, özel kapaklar ekleyin.
- En boy oranı ve arka plan: Videonuzu sosya ağlar için kolayca ayarlayın. Arka plan rengi ve bulanıklığı ayarlayın.
- Kolay paylaşma: Videonuzu 1080p ve 4K kalitede dışa aktarın, dilediğiniz sosyal ağda paylaşın.
- Profesyonel fotoğraf düzenleyici ve kolaj: Çok sayıda şık kolaj düzeni, benzersiz filtreler ve renkli arka planlar, şirin çerçeveler, binlerce çıkartma ve komik mem.
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