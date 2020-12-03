Instories, Instagram hikaye kolaj yapma ve video düzenleme uygulaması. Instagram keşfette öne çıkmanıza yardımcı olacak video hikayeler ve gönderiler oluşturmanızı sağlayan Instories, Google’ın seçtiği 2020’nin en iyi Android uygulamaları arasında. Instagram’da takipçi ve beğeni sayılarınızı artırmak için etkili bir uygulama arıyorsanız, Instories’i denemelisiniz. Instories Google Play’den ücretsiz indirilebilir, yukarıdaki Instories İndir butonuna dokunarak APK’ya ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Instories İndir

Instories, Instagram hesabınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak bir gönderi ve hikaye oluşturucu. Instagram ızgara (grid) düzeni için bu uygulamayı yükleyin ve trendlere girecek video hikayeler ve gönderiler oluşturun.

Instagram hesabınızın popüler olmasını veya ticari olarak başarılı olmasını mı istiyorsunuz? Hesabınızdaki her IG hikayesi ve gönderinin harika görünmesi gerekir. Bunu nasıl başarabilirsiniz? Instagram hikaye kolaj yapma uygulaması Instories’in hikaye şablonları ve temalarını kullanarak. Bu hikaye düzenleme uygulaması Instagram temaları ve resim kolajlarından oluşan bir koleksiyon sunmakla kalmaz; şık ve karmaşık yazı tipleri, heyecan verici animasyonlar, harika video efektleri, müzik vb. ile tamamen profesyonel görünecek videolar oluşturmanıza yardımcı olacak.

Müzikli Instories video kolaj oluşturucuyu seçmeniz için nedenler;