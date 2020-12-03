Instories, Instagram kolaj yapma ve video düzenleme uygulamasıdır. Instagram keşfette çıkmak için etkileyici video hikayeler ve gönderiler oluşturun.
Instories, Instagram hikaye kolaj yapma ve video düzenleme uygulaması. Instagram keşfette öne çıkmanıza yardımcı olacak video hikayeler ve gönderiler oluşturmanızı sağlayan Instories, Google’ın seçtiği 2020’nin en iyi Android uygulamaları arasında. Instagram’da takipçi ve beğeni sayılarınızı artırmak için etkili bir uygulama arıyorsanız, Instories’i denemelisiniz. Instories Google Play’den ücretsiz indirilebilir, yukarıdaki Instories İndir butonuna dokunarak APK’ya ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde telefonunuza yükleyebilirsiniz.
Instories İndir
Instories, Instagram hesabınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak bir gönderi ve hikaye oluşturucu. Instagram ızgara (grid) düzeni için bu uygulamayı yükleyin ve trendlere girecek video hikayeler ve gönderiler oluşturun.
Instagram hesabınızın popüler olmasını veya ticari olarak başarılı olmasını mı istiyorsunuz? Hesabınızdaki her IG hikayesi ve gönderinin harika görünmesi gerekir. Bunu nasıl başarabilirsiniz? Instagram hikaye kolaj yapma uygulaması Instories’in hikaye şablonları ve temalarını kullanarak. Bu hikaye düzenleme uygulaması Instagram temaları ve resim kolajlarından oluşan bir koleksiyon sunmakla kalmaz; şık ve karmaşık yazı tipleri, heyecan verici animasyonlar, harika video efektleri, müzik vb. ile tamamen profesyonel görünecek videolar oluşturmanıza yardımcı olacak.
Müzikli Instories video kolaj oluşturucuyu seçmeniz için nedenler;
- Instagram hikayeleri ve gönderileri için geniş kolay şablonları koleksiyonu: Her zevke ve ihtiyaca uygun bir hikaye şablonu var; iş, mozaik, neon, minimalizm ve daha fazlası… Hesabınıza mükemmel bir şekilde uyacak Instagram düzenini kolayca bulacaksınız.
- Hikaye videoları ve gönderileri için şablonlar: Bu Instagram düzenleme uygulamasındaki tüm düzenleri hem hikayeler için dikey formatta hem de normal gönderiler için kare formatında kullanabilirsiniz. Dilerseniz hesabınızdaki tüm gönderiler için tek tema uygulayabilirsiniz.
- Fotoğraf ve video desteği: Bu Instagram için düzen uygulaması ile hikayelere oluşturabilir ve herhangi bir formatta takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.
- Çok çeşitli görsel efektler: Yazı tiplerini değiştirin, animasyonlar ve başka göz alıcı efektleri tek bir dokunuşla ekleyin.
- Müzik desteği: Videeolarınızı daha da eğlenceli hale getirmek için Instories koleksiyonundan en sevdiğiniz müzikleri ekleyin. Her takipçi, ruh hali ve durum için popüler parçalar vardır. Telefonunuzdaki müzik koleksiyonunuzdan da yararlanabilirsiniz. Instagram hikayelerinize özel bir müzik ekleyin.
- Kullanım kolaylığı: Instories, karmaşık düzenleme uygulamalarının nasıl çalıştığını öğrenmek için zaman kaybetmek istemeyenler için mükemmel bir Instagram göndeeri oluşturucudur. Instagram Layout uygulamasından daha kolay kullanımlıdır. Instories ile gönderi oluşturma, düzenleme ve kaydetme basit ve sezgiseldir. Çaba sarfetmeden ilgi çekici hikayeler oluşturabilirsiniz.
- Basit ve hızlı dışa aktarma: Bu Instagram gönderi oluşturucu ile içeriği oluşturduktan sonra Instagram üzerinden veya başka bir uygulama üzerinden arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tüm hikayeleri ve gönderileri telefonunuza da kolayca indirebilirsiniz.
- Kayıt yok: Instories’i kullanmak için ek bir hesap oluşturmanıza gerek yoktur. Instagram için bu kolaj yapma uygulamasını indirin, bir şablon seçin ve video veya gönderi oluşturmaya başlayın.
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