İsBike uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızı kullanarak İstanbul’da bisiklet kiralayabilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu İsBike sistemi, sağlıklı yaşam ve çevreci ulaşım sloganıyla vatandaşların bisiklet kirala yabilmesini sağlıyor. Bisikleti sadece eğlence ve spor amaçlı değil, aynı zamanda ulaşım aracı olarak da kullanılabilmesini amaçlayan sistemde belirlenen istasyonlardan kolayca bisiklet kiralayabiliyorsunuz.

Abone kartı veya kredi kartı kullanarak hızlı bir şekilde bisiklet kiralayabilmenize olanak sağlayan İsBike uygulamasında, size en yakın ve en uzak kiralama noktasını listeleyebiliyorsunuz. İstasyonların listesini, mevcut bisiklet sayısı ve boş durak sayısını görüntüleyebileceğiniz uygulamada seçtiğiniz durağa yol tarifi alabilmeniz de mümkün. Abone kartı olmayanlar için blokeli olarak kredi kartınızla bisiklet kiralayabileceğiniz İsBike uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri