iSlash DOJO, Android platformunda milyarlarca indirmeye ulaşan ninja oyunu Fruit Ninja’dan esinlenerek hazırlanmış kesme oyunu. Kendinizi ninja gibi hissedeceğiniz bir mobil oyun arıyorsanız, refleks testinde sınırları zorlayan bu yapıma bir şans vermelisiniz. Fruit Ninja kadar popüler olan sonsuz kesme oyununun ikincisinde zorluk seviyesi daha da artırılmış. Grafikler, animasyonlar her zamanki gibi etkileyici!

Android telefon/tabletlerde oynanabilecek en iyi ninja oyunlarından biri diyebilirim. Reflekslerini sınamak isteyen her yaştan mobil oyuncunun keyifle oynayacağı bir oyun olarak gördüğüm iSlash DOJO’da başarıl olmak için tek yol var: Kesmek. Parçaları kusursuzca keserek ilerlediğiniz oyunda yüksek puan elde etmek oldukça güç. Parçaları gelişigüzel kesme lüksünüz yok. Önünüze neyin çıktığına dikkat ederek gitmeniz gerekiyor. Aleve dokunmamalı, yıldızlara çarpmamalı, balonu patlatmamalısınız. Bu üçlüye dikkat ederek yukarıdan düşen her şeyi kesiyorsunuz.