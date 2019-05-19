Birbirinden eğlenceli bulmacalar çözerek zihninizi geliştirebileceğiniz ve macera dolu bir yolculuğa çıkabileceğiniz Isoland 2: Ashes of Time, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Basit ama etkileyici grafikleri ve zihin dinlendirici müzikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç çeşitli eşleştirmeler ve yapbozlar yaparak puan toplamaktır. Renkli bloklardan oluşan bulmacalarda aynı renge sahip blokları bağlantı noktalarından bir araya getirerek birleştirebilirsiniz. Şekilli bulmacalarda aynı şekilleri eşleştirebilir ve puan toplayabilirsiniz. Boş çukurların yer aldığı bulmacalarda ise doğru çukuru bularak puan alabilirsiniz. Sürükleyici bulmacaları ve eğitici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlara zorlu bölüm ve her bölümde birbirinden farklı birçok bulmaca türü yer almaktadır. Bulmacaları başarıyla çözerek çeşitli objelere sahip olabilir ve macera dolu bir adaya yolculuk yapabilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Isoland 2: Ashes of Time, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.