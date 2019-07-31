İzBB Akademi uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan pek çok alanda online eğitim alabiliyorsunuz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan İzBB Akademi portalı, birçok alanda kendinizi geliştirebileceğiniz online eğitim içeriklerini sizlere sunuyor. Ekip yönetimi, etkili iletişim, dijital pazarlama ve daha birçok kategoride sunulan eğitim videolarını izleyebileceğiniz ve kendinizi geliştirebileceğiniz İzBB Akademi uygulamasında, eğitim değerlendirme sınavlarına girebilir ve sertifikaya sahip olabilirsiniz.