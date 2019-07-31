İzBB Akademi uygulamasıyla size faydası olacak birçok alanda online eğitim alabilirsiniz.
İzBB Akademi uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan pek çok alanda online eğitim alabiliyorsunuz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan İzBB Akademi portalı, birçok alanda kendinizi geliştirebileceğiniz online eğitim içeriklerini sizlere sunuyor. Ekip yönetimi, etkili iletişim, dijital pazarlama ve daha birçok kategoride sunulan eğitim videolarını izleyebileceğiniz ve kendinizi geliştirebileceğiniz İzBB Akademi uygulamasında, eğitim değerlendirme sınavlarına girebilir ve sertifikaya sahip olabilirsiniz.
Çeşitli duyurulardan haberdar olmanızı da sağlayan bir bölüm sunan İzBB Akademi uygulamasında, anketlere katılım sağlayabiliyor, video ve resimler bölümlerini inceleyebiliyorsunuz. Kaynaklar bölümünde ise kişisel gelişiminize katkı sağlayacak yazılar, makaleler, söyleşiler ve kitap özetlerine ulaşabilmeniz mümkün. Eğer siz de kişisel gelişiminize katkı sağlayacağını düşündüğünüz eğitimler almak istiyorsanız, İzBB Akademi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.