Jellipop Match'de monoton bir gün boyunca sizi eğlendirmek için ihtiyacınız olan her şey var. Sevimli ve tatlı grafikler, heyecan verici pürüzsüz kontroller, büyüleyici seviyeler, yenilecek kötü bir cadı ve daha fazlası bu oyunda.

Hayallerinizdeki sevimli dükkanı inşa ederken kendinizi bulacaksınız: sütlü çay dükkanı, pastane, şekerci dükkanı, çiçekçi dükkanı, kitapçı, fast food restoranı, oyuncak mağazası, çikolata dükkanı. Birçok tatlı içeriğini keyfinize göre tasarlayabilirsiniz. Bu sevgiyle hazırlanmış oyun, binaları yenilerken ve büyüleyici üçlü dünyanın tadını çıkarırken size sonsuz eğlence getireceğinden emin olabilirsiniz.

Kötü cadılar tarafından yok edilmeden önce tatlı bir şehir olan Jellipop Match'deki Jelly Town adında sevimli bir şehir miras aldınız. Bu kasabanın varisi olarak, sakinleriniz: Lily, Austin, Zoe ve diğerleri, kasabayı eski tatlılığına geri getirmenizi istiyor.

Jelly Town'ınızı arkadaşlarınızla restore edip dekore ederek tasarımcı becerinizi sergileyin, çeşitli heyecan verici 3 eşleşme seviyelerini geçin, hikayelerin gizli sırlarını keşfedin, tonlarca şık mobilyanın kilidini açın ve dükkanlarınızı arkadaşlarınızla kasabanızda işletin.

