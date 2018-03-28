Jenga AR, arkadaşlar arasında oynanan eğlenceli beceri oyunu Jenga’yı mobil platforma taşımakla kalmıyor; artırılmış gerçeklik desteğiyle karşımıza çıkarıyor. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

ARCore destekleyen Android telefona sahipseniz ve jenga oyununu seviyorsanız, ister tek ister arkadaşlarınızla toplanarak oynayabileceğiniz AR oyunu kaçırmayın.

Jenga denge oyununu mobile taşıyan birçok kaliteli yapım ancak Jenga AR gibi artırılmış gerçeklik (augmented reality) teknolojisinin entegre edildiği gerçekçi oynanış sunanı pek yok. Sadece Android platformunda indirilebilir olan Jenga AR, hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla (2 - 5 kişi) birlikte oynayabileceğiniz süper eğlenceli bir beceri oyunu. Gerçekte olduğu gibi taşı çekip sırayı arkadaşınıza veriyorsunuz. Bir noktadan sonra sallanmaya başlayan kule yıkıldığında oyun sonlanıyor. Bir diğer mod da zaman sınırlı challenge mod. Eşsiz Jengan dünyalarında bulunduğunuz bu modda verilen süre içerisinde en uzun kuleyi inşa etmeye çalışıyorsunuz. Her dünyada özel ve asla değmemeniz gereken bloklar mevcut. Usta Jenga oyuncuları arasındaysanız bu moda bayılacaksınız.