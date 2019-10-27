Mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Jones Adventure Mahjong bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

Mobil oyunlara yönelmeye başlayan IceCat ikinci oyunu olan Jones Adventure Mahjong’u hem Android hem de iOS platformu oyuncularına sundu. Oyuncuları farklı maceralara çıkaracak olan yapımda basit grafiklerin yanı sıra zengin bir içerik yer alıyor.

Tamamen yeni bir oyun mekaniği üzerine kurulu olan Jones Adventure Mahjong dinamikleri ile de oyuncuların beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Eşsiz bir oyun deneyimini karşımıza çıkaracak olan yapımda her oyuncu kendi oyun tarzını seçebilecek.

Karşımıza çıkan bulmacaları çözerek birbirinden farklı hazineleri ortaya çıkarmaya çalışacak, Jessie Jones adlı hazine avcısına yardımcı olacağız.

50 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Jones Adventure Mahjong, Google Play üzerinde 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip.