Joom, yüksek kalitede ürünleri uygun fiyata (ucuza) bulabileceğiniz mobil alışveriş uygulaması. Google tarafından 2018’in en iyi Android uygulamaları arasında gösterilen Joom, güvenilir satıcılardan 4 milyondan fazla ürüne ulaşma fırsatı sunuyor.

Joom, iyi kalitede ürünleri uygun fiyata sunmakla kalmıyor, satın aldığınız ürünleri kaydederek zevkinize daha çok hitap edecek ürün listesi oluşturuyor. Her hafta ürünlerde %80’e varan indirim fırsatları sunuyor. Giyim, ayakkabı, kozmetik, aksesuar, elektronik, ev ürünleri, oyuncak ve hediye kategorisinde milyonlarca ürün içeriyor. Hangi ürünü satın alırsanız alın Türkiye’nin her yerine ücretsiz kargo fırsatından yararlanıyorsunuz. %100 teslimat ve kalite garantisi veriyorlar. Ürün ulaşmaz, hasarlı ulaşır veya açıklamaya uymazsa paranızı iade ediyorlar. Satın alma, iade, teslimat vb. ile ilgili tüm sorularınız için de Türkçe müşteri desteği alıyorsunuz. Unutmadan, ürünlerin altındaki yorumlar o ürünü gerçekten satın alan kişilere ait. Dilerseniz ürünü aldıktan sonra da siz de yorum yazıp görüşünüzü paylaşabiliyorsunuz.

Joom Özellikleri: