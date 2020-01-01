Efsane çizgi film koca ayı ile maşa karakterlerinin yer aldığı ve eğlenceli aktivitelerin bulunduğu Juicy Match 3: Jam Day, mobil platformda bulmaca ve zeka oyunları kategorisinde yer alan ve özellikle 12 yaş altı çocuklar için tasarlanan kaliteli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı şekillerdeki rengarenk blokları çeşitli kombinasyonlarda bir araya getirerek puan toplamak ve yeni seviyelerin kilidini açarak yolunuza devam etmektir.

Aynı renge ve şekle sahip en az 3 eşleştirme bloğunu yan yana veya üst üste getirerek eşleştirmeleri başarıyla tamamlayabilir ve yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Oyunda elma, böğürtlen, çilek, armut, muz ve daha onlarca meyveden oluşan sayısız eşleştirme bloğu bulunmaktadır. Blokları uygun şekillerde bir araya getirerek ihtiyacınız olan puanları toplayabilir ve zorlu bölümlerde yarışabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan kolaylıkla ulaşacağınız ve ücretsiz olarak oynayacağınız Juicy Match 3: Jam Day, geniş oyuncu kitlesine sahip eşsiz bir oyundur.