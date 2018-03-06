Keeper, Ketchapp gibi minimalist stilde basit görünümlü bağımlılık yapan oyunlarla karşımıza çıkan Voodoo’nun refleksleri test eden yeni oyunu. Reflekslerinize güveniyorsanız sabrın sınırlarını zorlayan bu arcade oyunu oynamanızı isterim. Grafiklerine bakıp aldanmayın, bir şans verin derim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Tek dokunuş kontrol sistemiyle Android telefonunuzda açıp dilediğiniz yerde rahatça oynayabileceğiniz, istediğiniz zaman bırakıp yeniden başlayabileceğiniz eğlenceli bir oyun Keeper. Oyunda henüz gelişimini tamamlamamış bir canavarı korumaya çalışıyorsunuz. Düşen objeleri sağa sola ittirerek yolunu hiç bozmayan canavarının hayatta kalmasını sağlıyorsunuz.