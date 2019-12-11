Kick For Money oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda keyifle oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Oyun bir sokakta geçmektedir. Sokağın her tarafında küçük ve renkli canlılar koşuşturmaktadır. Siz de bunlardan birisiniz. Ne kadar hızlı koşarsanız o kadar çok para toplayabilirsiniz. Rakiplerinizden önce hareket edip sokaktaki tüm paraları toplayın. Ama zamana karşı yarıştığınızı sakın unutmayın.

Rakiplerinizi ölümcül tekmelerinizle alaşağı edin ve tüm parası sizin olsun. Süre dolmadan en çok parayı siz toplayın ve oyunun galibi olun. Para toplamanın mutluluğu sizde bağımlılık yapabilir, dikkatli olmalısınız.

Gerçek bir şehirdeymiş gibi hissedeceğiniz Kick For Money oyunu renkli atmosferiyle dikkat çekiyor.

Rakiplerinizi alt ederek şehrin kralı siz olun. Paranın bol olduğu bu oyun sizlerin keyif alarak oynamasını sağlayacaktır. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.