KidloLand uygulaması 5 yaş ve altı çocuklarınıza Android cihazlarınız üzerinden birçok eğlenceli içerik sunuyor.

Erken yaştaki çocuklarınızın gelişimi için kullanabileceğiniz KidloLand uygulaması çocuklar için tekerleme, bebek şarkıları ve hikayeler gibi yüzlerce içerik sunuyor. İnteraktif bir ortamda sunulan içerikler sayesinde çocuğunuz etrafında gördüğü nesnelere ve olaylara anlam vermeye başlayarak, temel eğitimini sürdürebiliyor.