KidloLand uygulaması çocuklarınızı sıkmadan eğlenceli bir şekilde eğitici içerikler sunuyor.
KidloLand uygulaması 5 yaş ve altı çocuklarınıza Android cihazlarınız üzerinden birçok eğlenceli içerik sunuyor.
Erken yaştaki çocuklarınızın gelişimi için kullanabileceğiniz KidloLand uygulaması çocuklar için tekerleme, bebek şarkıları ve hikayeler gibi yüzlerce içerik sunuyor. İnteraktif bir ortamda sunulan içerikler sayesinde çocuğunuz etrafında gördüğü nesnelere ve olaylara anlam vermeye başlayarak, temel eğitimini sürdürebiliyor.
Wi-Fi bağlantısı olmadan kullanabileceğiniz uygulama, dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından olumlu puanlar almış durumda. Sayılar, hayvanlar, sebzeler, şekiller, aylar ve günler, ninniler, alfabe ve daha birçok eğlenceli çocuk şarkıları ve videolarına ulaşabileceğiniz KidloLand, aynı zamanda dil eğitimi konusunda da sizlere yardımcı oluyor. Çocuklarınızın gelişimi için, onları sıkmadan eğlenceli bir şekilde eğitim vermek istiyorsanız KidloLand uygulamasını denemenizi tavsiye ediyoruz. Güvenli içerik sunmak amacıyla uygulamada reklam olmadığını da belirtmekte fayda var.
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