Kids Animal Piano, küçük yaştaki çocuklarınızın eğlenceli vakit geçirebileceği bir Android uygulaması.

Çocuklarınızın gözü sürekli telefonunuzdaysa, onların dikkatini dağıtacak bir şeyler bulmanız da sizin göreviniz haline geliyor. Çocukların hatta bebeklerin kullanabileceğini düşündüğüm Kids Animal Piano uygulaması, temelde bir piyano uygulaması fakat biraz farklı. Birçok hayvanın seslerini barındıran uygulamada, bir hayvanı seçtikten sonra tuşlara bastığınızda o hayvanın farklı seslerini duyuyorsunuz. Bu şekilde çeşitli müzikler yapma imkanı sunan uygulamanın tüm özellikleri bununla da sınırlı değil elbette.

Kedi, köpek, kuş, kurbağa, ördek, koyun, inek, civciv, zürafa gibi hayvan seslerini sunan Kids Animal Piano uygulamasında, üst bölümde bulunan butonlara bastığınızda hazır müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Hayvan sesleriyle müzikler yapabileceğiniz Kids Animal Piano, uygulama içi satın alma işlemi içermiyor ve tamamen reklamsız olarak sunuluyor. Bu sebeple gönül rahatlığıyla çocuğunuzun kullanmasına izin verebilirsiniz.