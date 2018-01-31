KillApps uygulaması ile tek bir dokunuşla Android cihazlarınızda çalışan tüm uygulamaları sonlandırabilirsiniz.

Android işletim sistemli cihazlarınıza yüklediğiniz uygulamalar, siz kullanmıyor olsanız bile arka planda çalışarak hem pili hem de performansı olumsuz yönde etkiliyor. Pil ömrünü uzatmak ve cihazınızın performansını artırmak için kullanabileceğiniz KillApps uygulaması ise oldukça basit bir arayüzle birlikte çalışan tüm uygulamaları durdurmanızı sağlıyor. Çalışan tüm uygulamalar, görevler ve hizmetleri durdurarak cihazlarınızın sağlığını koruyabileceğiniz KillApps uygulaması oldukça sade ve modern bir arayüze de sahip durumda.

RAM kullanımı, boş hafıza ve yüklenen uygulama sayısını görebileceğiniz uygulamada kendi yüklediğiniz uygulamaları ve sistem uygulamalarını seçerek sonlandırma işlemini başlatabiliyorsunuz. Sadece seçtiğiniz uygulamaların sonlandırılmasını da ayarlayabileceğiniz KillApps uygulamasında bu özelliği kullanarak WhatsApp, Facebook Messenger gibi anlık mesajlaşma uygulamalarını liste dışında tutmanızı tavsiye ediyoruz.