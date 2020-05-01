GCenter tarafından erken erişim oyunu olarak Android platformunda özel bir şekilde yayınlanan King Of Defense: Battle Frontier strateji oyunları arasına katıldı.

Renkli içeriklerin ve birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı oyun içerisinde kule savunma dünyası bizleri bekliyor olacak. Oyuncular birbirinden farklı karakterler ile mevcut olan kulelerini savunacak, saldıran düşmanları yok etmeye çalışacaklar.

Destansı savaşlara katılacağımız oyun içerisinde çeşitli kombinasyonlarda kurabileceğiz. Çok sayıda farklı taktikte oluşturabileceğimiz oyun da çok sayıda farklı alan da düşmanlar ile mücadele edeceğiz. Yani oyunda farklı mekanlar da yer alacak.

Yapım içerisinde oyuncular savaş kazandıkça seviyelerini artıracak ve daha zorlu rakipler ile karşı karşıya gelecekler.

Fantastik bir yapıya sahip olan oyunda her karakterin kendine özgü saldırı gücü ve özelliği olacak.

King Of Defense: Battle Frontier erken erişim sürecinde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.