Kingo ROOT APK (Son Sürüm), Android telefon rootlamak isteyen kullanıcıların favori root atma programları arasında. PC ve Android telefonlar için ücretsiz indirilebilen root atma, rootlama programı King ROOT, Google Play’de yer almıyor ancak APK indirme linki ile hızlıca indirilebiliyor. Android telefonunuzu tek tıkla ve saniyeler içerisinde rootlayabileceğiniz bir program arıyorsanız Android root programları arasında oldukça popüler olan Kingo ROOT’u denemelisiniz.

King Root APK, tek tıkla en iyi Android telefon rootlama programı olarak öne çıkıyor. Android telefonu rootlamanın, telefona root atmanın en kolay ve hızlı yolu diyebilirim. Root script’lerinin sürekli olarak güncellenmesi ve geliştirilmesi KingoRoot’u güçlü kılıyor. Tam model eşleşmesi sağlıyor ve her cihaz için mümkün olan en olası çözümü sunuyor. Samsung, Google, HTC, Sony ve daha birçok markanın Android telefonlarını destekliyor.

Kingo ROOT APK Son Sürüm İndir Android