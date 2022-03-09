Unlocker programı, "Klasör silinemiyor başkası ya da bir program kullanıyor" vb. sorunları çözüyor. Unlocker ile silinmeyen dosyaları ve klasörleri silmek çok kolay!

Can Erdil Şentürk - 51 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Unlocker ile silinmeyen dosyaları ve klasörleri silme işlemi çok kolay! Windows bilgisayarınızda bir dosya veya klasörü silmeye çalıştığınızda "Klasör veya dosya başka bir programda açık olduğundan bu eylem gerçekleştirilemiyor. Klasörü kapatıp yeniden deneyin" vb. aldığınız hatayı gidermek için kullanabileceğiniz bir program. Unlocker indirmesi ücretsiz ve nasıl kullanılır? dedirtmeyecek kadar kullanımı basit bir dosya ve klasör silme programıdır. Yukarıdaki Unlocker İndir butonuna tıklayarak portable (kurulumsuz, kurulum gerektirmeyen) sürümü bilgisayarınıza indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Oldukça baist bir yapıya sahip olan başarılı uygulama, her kesimden kullanıcı tarafından kullanılabilmektedir. Bilgisayarlarda can sıkan dosyaları ortadan kaldırmak ve kalıcı olarak silmek için bir araç haline gelen Unlocker, silinmeyen dosyalar için ilk seçenek olarak görülüyor.

Unlocker İndir

Unlocker kullanıcılara silinmeyen dosyaları silme ve silinmeyen klasörleri silme işlerinde oldukça pratik bir çözüm sunan bir dosya silme programı. "Dosya silinemiyor: Erişim reddedildi." "Kaynak veya hedef dosya kullanımda olabilir.", "Dosya başka bir program ya da kullanıcı tarafından kullanılıyor., "Diskin dolu veya yazmaya karşı korumalı olmadığından ve dosyanın şu anda kullanımda olmadığından emin olun." gibi Windows'ta dosya ve klasörlerin silinmesine ilişkin sorunları giderir.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir yazılım olan Unlocker temel olarak farklı nedenlerden ötürü bilgisayarımızdan silemediğimiz dosya ve klasörlerin kilidini kaldırarak o dosya ve klasörleri silebilmemizi mümkün kılıyor. Bu tür durumlarda Windows işletim sistemi bize fakrlı hata mesajları verebiliyor. Kimi zaman silmek istediğimiz dosyanın veya klasörü silmek için yetkimiz olmadığı bize bildirilebiliyor. Silinmek istenen dosyanın veya klasörün farklı bir program veya kullanıcı tarafından kullanımda olduğu, dosyanın halen kullanılmakta olduğu, diskin yazma korumalı olduğu gibi diğer hata mesajları da karşımıza çıkabiliyor. İşte bu durumların hepsinde Unlocker kullanabilir ve dosyayı ya da klasörü kaldırabilirsiniz.

Unlocker Nasıl Kullanılır?

Unlocker sağ tıklamayla açılan içerik menüsüne kenidisini entegre edebiliyor. Herhangi bir dosya ve klasörün üzerine farenin sağ tuşuyla tıkladığınızda açılan menüde Unlocker kısayolunu görebiliyorsunuz ve bu kısayola tıklayarak kilit kaldırma işlemini başlatabiliyorsunuz. Unlocker dosya veya klasöre erişimi denetleyen ve kilitleyen kaynakları size listeleyebiliyor. Dilerseniz bütün kaynakların dosya veya klasör üzerindeki denetimini tek bir tuşa tıklayarak kaldırabiliyorsunuz. Bu adımdan sonra daha önceden silemediğiniz dosya ve klasörü silebilmeniz mümkün oluyor.

Klasöre veya dosyaya sağ tıklayın ve Unlocker'ı seçin.

Klasör veya dosya kilitliyse, kilitleyicilerin listelendiği bir pencere çıkacak.

Unlock All'a (Tümünün Kilidini Aç) tıklamanız yeterlidir!

Unlocker Türkçe desteğiyle birlikte geldiği için kolayca kullanabileceğiniz bir yazılım.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.

Not: Programın kurulum adımları sırasında kullanıcılara üçüncü parti yazılımlar ile ilgili kurulum teklifleri sunulmaktadır. Bu nedenle kurulum adımlarını dikkatlice takip etmenizi öneririz.