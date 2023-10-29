Birçok sürücüyü veya dosyayı TransMac programı üzerinden Windows bilgisayarınızda açabilirsiniz.

Özgür Çınardalı - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows bilgisayarınızda birçok dosya formatını açabildiğiniz TransMac, kullanıcılara kullanması kolay basit bir arayüz sunuyor. Biçimlendirilmiş sabit sürücüleri, flash sürücüleri, CD/DVD/Blu-ray'i ve DMG dosyalarını bu program üzerinden kolayca tarayabilir ve açabilirsiniz.

Uygulama içerisinde DMG dosyaları da oluşturabilirsiniz. TransMac'te, Mac dosyalarını açabilirsiniz ancak yükleyemezsiniz. Mac disklerine ve dosyalarına göz atabilir, lakin bunları Windows bilgisayarınıza yükleyemezsiniz. Ayrıca, bu uygulamada göz attığınız dosyaların ve cihazların içeriklerini disklere yazdırabilirsiniz. Bu özellikle birlikte ISO dosyaları oluşturabilir veya Mac uyumlu bir DVD veya Blu-ray yazabilirsiniz.

TransMac İndir

Windows'ta herhangi bir DMG dosyasını açabildiğinizi söylemiştik. Dosyalarınızı açmak için, sürücüyü bilgisayarınıza takın ve uygulamanın tanımasını bekleyin. Siz de Windows bilgisayarınızda birçok formatı açmak istiyorsanız, ücretsiz bir şekilde TransMac indirebilirsiniz.

TransMac Özellikleri