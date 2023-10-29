TransMac
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 67,116
- DOSYA BOYUTU 2.21 MB
- Üretici Acute Systems
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Birçok sürücüyü veya dosyayı TransMac programı üzerinden Windows bilgisayarınızda açabilirsiniz.
Windows bilgisayarınızda birçok dosya formatını açabildiğiniz TransMac, kullanıcılara kullanması kolay basit bir arayüz sunuyor. Biçimlendirilmiş sabit sürücüleri, flash sürücüleri, CD/DVD/Blu-ray'i ve DMG dosyalarını bu program üzerinden kolayca tarayabilir ve açabilirsiniz.
Uygulama içerisinde DMG dosyaları da oluşturabilirsiniz. TransMac'te, Mac dosyalarını açabilirsiniz ancak yükleyemezsiniz. Mac disklerine ve dosyalarına göz atabilir, lakin bunları Windows bilgisayarınıza yükleyemezsiniz. Ayrıca, bu uygulamada göz attığınız dosyaların ve cihazların içeriklerini disklere yazdırabilirsiniz. Bu özellikle birlikte ISO dosyaları oluşturabilir veya Mac uyumlu bir DVD veya Blu-ray yazabilirsiniz.
TransMac İndir
Windows'ta herhangi bir DMG dosyasını açabildiğinizi söylemiştik. Dosyalarınızı açmak için, sürücüyü bilgisayarınıza takın ve uygulamanın tanımasını bekleyin. Siz de Windows bilgisayarınızda birçok formatı açmak istiyorsanız, ücretsiz bir şekilde TransMac indirebilirsiniz.
TransMac Özellikleri
- Mac disk imajları yaratma ve düzenleme
- Entegre CD/DVD yazıcı ile ISO ve DMG dosyalarını yazdırma
- Boot sürücüsündeki Mac birimlerine ulaşım (Boot Camp vb.)
- Çoklu oturum ve hybird Mac CD'lerini okuma
- Mac kullanımı için diskleri formatlama
- Mac disk imajları (dmg ve sparseimage) yaratma, okuma, yazma ve sıkıştırma
- Standart HFS (Mac OS Standard), HFS+ (Mac OS Extended) ve HFSX birimlerine destek