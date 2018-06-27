Kısık Ateş uygulamasıyla birbirinden lezzetli yemek tariflerini Android cihazlarınızdan takip edebilirsiniz.

Ünlü şefler, Gastronomi öğrencileri ve yemek yapmayı sevenlerin bir araya geldiği bir platform olan Kısık Ateş uygulamasında herkes kendi özel tariflerini paylaşabiliyor. Oldukça zengin bir menüsü olan Kısık Ateş uygulamasında çorbalar, tatlılar, bakliyat yemekleri, et ve tavuk yemekleri ve hamur işi gibi aklınıza gelebilecek birçok kategoride birbirinden lezzetli tariflere ulaşabilirsiniz.

Yemek tarifleri nin yanında Lezzet Durakları bölümünde çeşitli restoranları inceleme olanağı da sunan Kısık Ateş uygulamasında etkinlikler bölümünü de takip edebilirsiniz. Yemek yaparken işinize yarayabilecek püf noktaları ve ipuçları gibi bilgiler sunan Kısık Ateş uygulamasında, ilham alabileceğiniz başarı hikayelerine de ulaşabilirsiniz.

Uygulama özellikleri