Kiss of War, Unity oyun motoru kullanılarak geliştirilen yüksek kalitede grafiklere sahip mobil oyunlardan biri. İkinci Dünya Savaşı dönemine götüren mobil strateji - savaş oyununda tarihin en seksi kızlarıyla savaş ortamına giriyorsunuz.

Savaş alanını bütünüyle görmenizi sağlayan üçüncü şahıs kamera açısı ve savaş ruhunu hissettiren birinci şahıs görüş açısı sunan oyunda ordunuza liderlik ediyorsunuz. Düşmanlarınız yapay zeka değil, gerçek kişiler. Onlarla müttefik olma ya da tamamen karşınıza alma seçeceğiniz var. Oyunda lider konumunda, yerine geçebildiğiniz üç güzel kızdan da bahsetmek istiyorum. İngiltere’den Jessica; zırhlı personel taşıyıcı güçlerine liderlikte yetenekli. Diğerlerine kıyasla savaş için daha fazla birim yönetebiliyor. Fransa’dan Marjorie; tank güçlerine liderlikte yetenekli ve askerleri diğerlerinden daha hızlı hareket ediyor. Yunanistan’dan Grace; yüksek eğitimli biri. Araştırmada ve kaynakları toplamada iyi.