Kitap Bul uygulamasında popüler sitelerdeki kitap fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz.
Kitap Bul uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan aradığınız kitabı en uygun fiyata satan siteleri görebiliyorsunuz.
İnternet üzerinden kitap alışverişi yapmak istediğinizde inceleyebileceğiniz pek çok kitap satış sitesi bulunuyor. Bu sitelerin her birinde farklı fiyatlarla karşılaşmak da mümkün. Bu sebeple, aynı kitabı en uygun fiyata satan yerden alışveriş yapmak herkesin ilk tercihi oluyor. Kitap Bul uygulaması da tek tek siteler arasında gezmenize gerek kalmadan, aradığınız kitabı satan sitelerin fiyatlarını tek bir ekran üzerinden sizlere sunuyor.
Kitapyurdu, N11, Kitapseç, Pandora, Kidega, Kitapkolik, Hepsiburada, Amazon, İdefix ve D&R gibi popüler kitap satış sitelerinin fiyatlarını karşılaştırabileceğiniz Kitap Bul uygulamasında, tek yapmanız gereken kitabın adını yazıp aratmak oluyor. Bunun yanında, popüler kitap satış sitelerindeki çok satanlar listesini de inceleyebileceğiniz Kitap Bul uygulamasında, barkod okuma özelliğini kullanarak arama yapabilmeniz de mümkün. Okuduğunuz kitapları Kitaplık bölümüne ekleme işlevi de bulunan Kitap Bul uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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