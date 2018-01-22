Knife Hit, Ketchapp’ın refleksleri test eden bıçak challenge oyunu. Minimalist görselli arcade oyunda bıçakları kütüğe saplayarak bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Hangi hızda hangi yöne döneceği belli olmayan kütük sizi şaşırtacak tek obje. Dikkatinizi verirseniz boss’u alt edip özel bıçakları alabilirsiniz. Meydan okumaya hazır mısınız?

Boş zamanlarda, arkadaşınızı beklerken veya toplu taşımada açıp oynayabileceğiniz türde arcade oyunlardan biri Knife Hit. Kolaydan zora doğru ilerleyen bölümler içeren arcade oyununda bıçakları kütüğe saplayarak ilerliyorsunuz. Oyuna veda etmemek için dikkat etmeniz gereken tek husus; attığınız bıçağın diğer bıçaklara veya sivri objelere çarpmaması. Yani bıçakları kütükte boş gördüğünüz noktalara dilediğinizce saplayıp bölümü tamamlayabilirsiniz. Elmaları vurursanız yeni bıçakların kilidini açmış oluyorsunuz.