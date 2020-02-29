Mobil oyuncuların yakından tanıdığı bir isim olan FGL Indie Showcase en yeni oyunlarından bir tanesi olan Knight Joust Idle Tycoon ile yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Mobil oyunculara birbirinden farklı ve ücretsiz olarak sayısız oyun geliştiren ve sunan FGL Indie Showcase, Knight Joust Idle Tycoon ile de oyuncuların beklentilerini karşılamayı başardı.

Mobil strateji oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Knight Joust Idle Tycoon günümüzde hem Android hem de iOS platformunda oynanıyor. Ortaçağ krallık dönemine gideceğimiz oyunda çeşitli at seçenekleri, zırh seçenekleri ve daha birçok içerik seçeneği bizlere sunuluyor.

Birbirinden farklı çok sayıda başarının kilidini açabileceğimiz yapımda ekipmanlarımızı da yükseltebilecek daha etkili hale getirebileceğiz.

Yapım günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.