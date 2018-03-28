Knightfall AR, tarihi oyunları sevenlerin oynaması gerektiğini düşündüğüm artırılmış gerçeklik oyunu. Google ARCore teknolojisinden yararlanılarak hazırlandığı belirtilen mobil strateji oyununda diğerlerinden farklı olarak savaş alanını kendiniz oluşturuyorsunuz ve askerlerinizi dilediğiniz noktalara konumlandırarak savaşabiliyorsunuz. İndirmesi de oynaması da ücretsiz AR oyununu tavsiye ederim.

Artırılmış gerçeklik strateji oyunu olarak karşımıza çıkan Knightfall AR, Acre şehrinde geçiyor. Göreviniz; şehre saldıran askerleri geri püskürtmek ve Kutsal Kase’yi korumak. Çok sayıda Memlük savaşçısı topraklarınıza girmiş durumda. Duvarları yıkıp içeriye girmelerine müsaade etmeyin. Okçularınızı çok iyi konumlandırmalı, okların yanı sıra ateş toplarını kullanmalısınız. Bu arada kan gövdeyi götürürken farklı noktalardan savaş alanını görüntüleme, savaşın yoğun olduğu noktaya yakınlaşabilme şansına sahipsiniz.