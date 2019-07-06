Koç Üniversitesi Mobil uygulaması ile Android cihazlarınızdan güncel haberler ve duyuruları takip edebilirsiniz.

Koç Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin faydalanabileceği Koç Üniversitesi Mobil, öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği birçok faydalı özelliği sizlere sunuyor. Kampüs içinde gitmek istediğiniz yere kolayca ulaşabilmeniz için kampüs haritası özelliği sunan Koç Üniversitesi Mobil uygulamasında ders programınızı ve güncel kütüphane hesabınızı da görüntüleyebilirsiniz.

Üniversite tarafından yayınlanan güncel haberler ve duyurulardan da anında haberdar olabileceğiniz Koç Üniversitesi Mobil uygulamasında, servis ve toplu taşıma saatlerini görebilir, yemekhane menüsünü inceleyebilir ve arama özelliğini kullanarak arkadaşlarınızı ya da öğretim görevlilerini kolayca bulabilirsiniz.

Uygulama özellikleri