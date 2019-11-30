Kendi giyim tarzınızı oluşturmak için zorlu eşleştirmeler ve bulmacalar yapacağınız Konbini Story, Android ve iOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ücretsiz bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, çeşitli objelerden oluşan eşleştirme bloklarını uygun yerlerde buluşturarak puan toplamak ve seviye atlayarak farklı kıyafetlerin kilidini açmaktır.

Pasta dilimi, kutu içecek, peçete ve daha onlarca farklı şekle sahip eşleştirme bloklarının aynı olanlarından en az 3 tanesini bir araya getirerek blokları patlatabilir ve ihtiyacınız olan puanlara ulaşabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eğlenceli bulmacaları ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yüzlerce zorlu eşleştirme ve bulmaca yer almaktadır. Eşleştirmelerde başarılı olarak kendi tarzınızı yansıtacak kıyafetleri alabilir ve farklı tipteki karakterleri dilediğiniz gibi giydirebilirsiniz.

Bulmaca oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Konbini Story, sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.