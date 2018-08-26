Küpe Sorgulama uygulamasıyla satın alacağınız kurbanlık hayvanın bilgilerini Android cihazlarınızdan sorgulatabilirsiniz.

Kurbanlık satın alırken, alacağınız hayvanın sağlığının iyi olması ve aşılarının tam olması sizin sağlığınız için de büyük önem taşıyor. Yetkisiz kişilerin sağlıksız hayvanları satmasının önüne geçmek için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan küpe bilgisini sorgulatmanızı kolaylaştıran Küpe Sorgulama uygulamasında, kurbanlık hayvanın tür, ırk, cinsiyet, doğum tarihi ve aşı bilgilerini görüntüleyebiliyorsunuz.

Hayvanların kulağında takılı olan barkodu okutarak ya da küpe numarasını elle yazarak sorgulama yapabileceğiniz uygulamada, büyükbaş ve küçükbaş seçimini de yapmanız gerekiyor. Bu işlemlerden sonra hayvan hakkındaki tüm bilgileri detaylı bir şekilde görüntüleyebilmeniz mümkün oluyor.