Kuponsa, eğlenceye vakit bulabilenler, dışarıda yemeyi içmeyi sevenler için harika bir mobil uygulama. Şu an için sadece İstanbul’daki otel, restoran, spa ve güzellik merkezleri, eğlence merkezlerinde geçerli fırsatlar sunuluyor ancak ilerleyen zamanlarda Dünya genelinde kullanıma açılmasıyla herkes tarafından kullanılacaktır.

Android telefonunuza ücretsiz indirip kayıt olup PIN kodunuzu belirledikten sonra kullanabileceğiniz Kuponsa uygulamasıyla şehrin en iyi mekanlarını keşfedebilirsiniz.

Az önce saydığım anlaşmalı yerlerde geçerli bir ürün veya hizmet aldığınızda ikincisini ücretsiz almanızı sağlıyor. Örneğin; Seçtiğiniz bir otelde bir gece konakladığınızda ikinci gece hediye ediliyor. Sevgilinizle veya ailenizle gittiğiniz restoranda ikinci menü hesabınızdan düşülüyor. Güzellik merkezinde, arkadaşlarınızla katıldığınız aktivitelerde, eğlence yerlerinde… nereye giderseniz ikincisi hediye! Hediyenizi kullanmak için tek yapmanız gereken; Kategori ve işletme seçiminin ardından kullanmak istediğiniz kuponu seçmek. Pin kodunu girmek. İşletmeden Pin kodunuzu girmesini isteme. Bu kadar!