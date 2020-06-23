Mobil simülasyon oyunu olarak yayınlanan ve şuana kadar oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran Landlord GO her kesimden oyuncuya ulaşmaya devam edecek gibi görünüyor.

Reality Games LTD tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Landlord GO’da oyuncular işletme simülatör deneyimi yaşayacaklar. Ticaret unsurlarını tek bir yapıda birleştiren geliştirici ekip, oyunculara enfes bir deneyim sunmayı vadediyor.

İlk artırılmış gerçekçilik oyunu olarak oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran yapım da oyuncular paraları ile yatırım yapacak, diğer oyuncular ile ticaret anlaşmaları gerçekleştirecek, yerleşmiş dijital mülkleri satın almaya çalışacaklar.

Çevrelerindeki mülklere yatırım yapacak olan oyuncular olumlu ve olumsuz sonuçlar eşliğinde zengin olmaya çalışacaklar.

Piyasadaki en iyi işletme oyunlarından bir tanesi olan Landlord GO 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.