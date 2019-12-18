Last Kings oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunudur.

Kendi krallığınızı oluştururken bir kahraman olun ve adınıza şan ve şeref getirin. Hayatınıza heyecan katacak Last Kings oyununda inanılmaz taktik savaşları göreceksiniz. Sizleri büyük kötülüklerin beklediği korkunç zindanlara gireceksiniz.

Unreal Engine ile harika grafikler sunan Last Kings' de muhteşem becerilere sahip kahramanlar sayesinde istediğiniz şekilde krallıklar inşa edebilirsiniz.

Aurum'un gücünü al, harabeye dönen dünyaya hükmet, güçlü bir lonca kur ve tüm dünyadaki arkadaşlarınla ​​bir güç oluştur.

Ordularınız sayesinde düşmanlarınızı ortadan kaldırabilir ve arkadaşlarınızı da koruyabilirsiniz. Etki alanınızı bir tarım kentine veya askeri bir üs haline getirmek de sizin elinizde.

Kendi güçlü ordunuzu kurun ve kahramanları yüceltin. Onları Zindan Savaşlarında ve Ordu Savaşlarında zafer kazanmalarını sağlayın. Krallığınızın daha da çok büyümesini sağlayın.

Oldukça gerçekçi bir atmosferi bulunan Last Kings oyunu bütün oyunseverleri büyülüyor. Gerçek bir krallığa hükmediyormuş gibi hissedeceğiniz bu oyun bütün güçleri sizin elinizde topluyor. Kafanızı çalıştırarak hem inanılmaz stratejiler geliştirmenizi sağlayacak hem de sizi çok keyiflendirecek.

Sen de kendi krallığını yaratmak istiyoran hemen indir ve oynamaya başla. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indireblirsiniz.







