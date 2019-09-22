Hem görselleri hem de içerikleri ile oyuncuları heyecanlandıran Lastday Clash: Heroes Battles ücretsiz olarak Google Play üzerinde yayınlandı.

Funny Husky imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Lastday Clash: Heroes Battles le rekabetçi anlar bizleri bekliyor olacak. Yoğun görsel efektlerin yer aldığı yapımda oyuncular kendilerine verilen alanda köylerini inşa edecek, geliştirecek ve askerler üreterek düşmana karşı savaşacaklar.

Süper kahramanlarında yer aldığı yapımda oyuncular kötü güçlere karşı amansız bir mücadele edecek, farklı askeri sınıflar arasından seçimler yapacaklar. Suikastçiler, büyücüler, destek savaşçıları gibi askeri sınıfların yer aldığı oyun da destansı patronlar da yer alacak. Oyuncular bu patronları etkisiz hale getirmede epey zorlanacaklar.

Seçtiğimiz sınıfları geliştirerek daha etkili hale getirebileceğimiz oyunda küresel savaşlara da katılabilecek ve gerçek zamanlı olarak gerçek oyuncular ile karşı karşıya gelebileceğiz.

Lastday Clash: Heroes Battles mobil strateji oyunları arasında yer alıyor.