LearnMatch uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan 6 farklı yabancı dil öğrenebilirsiniz.

Yabancı dil öğrenme uygulaması olarak öne çıkan LearnMatch uygulamasında İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Portekizce gibi 6 farklı yabancı dil öğrenme imkanı sunuluyor. 30’un üzerinde ana dil desteği sunan uygulamada, her kesimden kullanıcı kendi dillerinde uygulamayı kullanabiliyorlar.

Oldukça kolay ve keyifli bir kullanıcı arayüzü sunan LearnMatch uygulamasında kendi zevkinize göre özelleştirme özellikleri de bulunuyor. Etkinlikler, kelime araştırmaları gibi 12 farklı türde alıştırma türü bulunan uygulamada, arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak kelime maçları yaparak bilginizi yarıştırabilirsiniz.

Uygulama özellikleri