Leziz Yemeklerim uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan binlerce yemek tarifine ulaşabilirsiniz.

Yemek yapma konusunda sıkıntı yaşayan herkesin imdadına koşan Leziz Yemeklerim uygulaması, birçok kategorideki binlerce yemek tarifini sizlere sunuyor. Özel günlerde, davetlerde veya günlük öğünlerde ne pişireceğinize karar veremediğinizde yardım alabileceğiniz Leziz Yemeklerim uygulamasında, daha önce hiç yapmadığınız yemekler için de yardım alabilirsiniz. Çorba, et yemekleri, kahvaltılıklar, tatlılar, diyet, bakliyat, sebze, yöresel tarifler ve daha birçok kategoride sunulan yemek tariflerinin dışında siz de tarif ekleyebiliyorsunuz.

Uygulamada bulunan tarifleri beğenme, yorum yapma gibi özelliklere de ulaşabileceğiniz Leziz Yemeklerim uygulamasında kendi tarif defterinizi oluşturarak beğendiğiniz tarifleri elinizin altında tutabilirsiniz. Yemeklerin kalori bilgileri ni de görebileceğiniz Leziz Yemeklerim uygulamasıyla hem yöresel hem de dünya mutfağından binlerce tarifi ücretsiz olarak inceleyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri