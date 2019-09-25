Paralı askerlik yaparak şöhrete ve servete ulaşabileceğiniz Life of a Mercenary, klasik oyunlar arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren sıra dışı bir oyundur.

Basit ve anlaşılır grafik tasarımı ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, paralı bir asker olarak macera dolu serüvenlere atılmak ve eşsiz bir hikayenin içinde yer alarak ortaçağda serveti yakalamaktır. Kadın ya da erkek paralı asker olarak oyuna başlayabilirsiniz. Oyunda bir hikayeyi tamamlayarak ilerlemeli ve söz dizilerinden faydalanarak heyecan dolu bir savaşın içine girmelisiniz. Sürükleyici özelliği ve benzersiz konusu ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda size en çok parayı teklif eden ülkeler için onurlu bir şekilde savaşmalı ve servetinizi katlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Ayrıca diğer ülkelerin düşmanlarla savaşmaları için kampanyalara katılabilir ve savaş ortamı hazırlayabilirsiniz. Bu sayede daha fazla altın kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Life of a Mercenary, simülasyon oyunlar arasında yer alan kaliteli bir oyundur.