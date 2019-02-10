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Lily's Garden 1.1.0 (Android)
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  5. Lily's Garden - Android İçin Bulmaca Oyunu

Lily's Garden

1.1.0
Android
Lily's Garden
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Bulmacaları çöz, bahçedeki çicekler daha güzel hale gelsin.

Lily'nin büyük teyzesinin bahçesini eski görkemine kavuşturmasına ve köklerini yeniden keşfetmesine yardım et. Oyundaki renkli karakterlerle Lily olarak ayrıntı dolu bir hikayenin içine gir. Yakışıklı komşusu Luke ile romantizm tohumları ek ve eski erkek arkadaşı Blaine'in tırmığını onun toprağına yaklaştırma.

Hikaye ile bağlı benzersiz konumlarla bahçeni genişlet ve yeni çiçekleri yetiştirmelisin. Yıldızlar kazanmak ve bahçeni genişletmek için yüzlerce benzersiz bulmaca seviyelerinde çiçekleri eşleştir ve topla. Bağımlılık yaratan yüzlerce bulmaca seviyesinde çiçekleri üzerine dokunarak topla ve yürekten diyaloglarla ilgi uyandıran hikayenin tadını çıkarmaya başla.

Lily's Garden Android telefonlarında oynanabilecek ücretsiz bir bulmaca oyunudur. Hemen indir ve bulmacaları çözerek bahçeyi daha iyi hale getirmeye başla!

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